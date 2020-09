Karel Heřmánek vyzval premiéra Babiše a ministra Vojtěcha k uzavření divadel

Karel Heřmánek s manželkou Hanou Heřmánkovou Michaela Feuereislová

E-mail psal Karel Heřmánek soukromě, dopis se ale dostal na veřejnost. Jeho pravost Super.cz Heřmánek potvrdil s tím, že se jej rozhodl napsat vzhledem k dramaticky stoupajícímu počtu nakažených koronavirem.

„Zavřete, prosím, divadla, stejně jako tomu bylo na jaře. Ve všech civilizovaných zemích tomu tak je. Uvědomte si, prosím, že herci jsou v tuto chvíli nejohroženější skupinou. Všichni obyvatelé jsou chráněni na pracovištích a ve veřejném prostoru řadou vládních nařízení a opatření. Herci ne! Již nyní je činnost divadel z důvodů nákaz a karantén značně ochromena. Jako ředitel nechci ohrozit zdraví svých starších kolegů. Za to odmítám nést jakoukoliv zodpovědnost,“ píše se mj. v dopise adresovaném vládním představitelům.

„Nerad bych, aby se někteří z hereckých seniorů dostali do vážných zdravotních potíží,“ dodává Heřmánek s tím, že „příspěvková divadla není třeba nikterak sanovat“ a „pro podporu OSVČ by se snad nějaké řešení našlo“.

Divadlo Bez zábradlí, vedené Heřmánkem a jeho ženou Hanou, má za sebou jako všechny ostatní krušné chvíle, kdy se nehrálo, a tím pádem nevydělávalo. Teprve nedávno zahájili novou sezónu a doufali v lepší časy. Tomu navzdory se Heřmánek rozhodl dopis napsat. „Nebyl bych proti tomu, aby se hrálo, pokud by to herce neohrožovalo. Ani by to nebylo v mém zájmu. Mám ale obavu o zdraví herců,“ řekl Super.cz. ■