Michal David kvůli pandemii potřetí přeložil narozeninové koncerty: Nejsem na tom tak špatně, jiní to odnesli hůř

Michal David Super.cz

Polemizovali jsme s ním o tom, že měl možná raději než O2 arenu zvolit open air formu, která by byla jistější vzhledem k opatřením a také strachu lidí shromažďovat se velkém ve vnitřních prostorách. "Je fakt, že jsem dostal strašně moc vzkazů od fanoušků, ať to nedělám v září, na kdy byl původní termín poprvé přeložený, protože se bojí," připustil.

"I ta možnost, že kdyby to příští rok ve velkém uvnitř nešlo, museli bychom to přesunout ven. V tom případě bych ho udělal v Edenu, jelikož jsem slávista. Je ale brzy to předjímat," míní Michal, který místo monstr koncertů odjel aspoň menší open air narozeninové turné. "Byli jsme rádi, že si můžeme zahrát a zazpívat," svěřil.

Také on pochopitelně vzhledem k opatřením o hodně přišel. "Ale já si myslím, že všichni vědí, že na tom nejsem až tak špatně. Jiní přišli o daleko víc a myslím, že se z toho všichni nějak vyhrabeme. Důležité je, aby to nepokračovalo dlouho dál a mohli jsme bavit lidi. Sice tady stoupá počet nakažených, ale ty průběhy jsou mírnější. Byl bych rád, kdybychom to všichni pokořili do konce roku a pak se všechno vrátilo do normálu. Spousta lidí ani neví, jestli už to měli, kdo ví, jestli jsem tím neprošel i já," krčil rameny Michal David. ■