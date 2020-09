Šokující přiznání muže ve Výměně manželek. Neuvěříte, z jakého důvodu svou ženu požádal o ruku

Svými výroky Martin náhradní partnerku šokoval. Video: TV Nova

V reality show Výměna manželek tentokrát překvapí diváky i náhradní maminku svérázné názory táty Martina, který se nejspíš řídí heslem „Co na srdci, to na jazyku“.

Martin (28) žije s manželkou Terezou (21) a synem Martinem (1,5). Rodinu do pořadu přihlásila Tereza, které se nelíbí, že se s Martinem hodně hádají, je prý sprostý a panuje mezi nimi nedůvěra, protože jí byl v minulosti nevěrný. Údajně i v době, kdy byla těhotná. Další ratolesti pár prozatím neplánuje, Martin v tom má zcela jasno.

„Až půjde z baráku (syn), tak pak klidně může být další. Já teď nechci, lidí je jako s*aček, by se to mělo střílet. Nejlíp to udělala Čína, tam zakázali víc dětí, nechali jen jedno, teď povolili dvě,“ svěřil se prozatímní manželce Magdě (27), která žije s partnerem Honzou (34) a synkem Alexem (4) v Holandsku.

ČTĚTE TAKÉ: Sebevražda během natáčení Výměny manželek: Policie obvinila člena štábu

Magda nevychází z údivu ani poté, co se od Martina dozvídá, jakým způsobem svou partnerku požádal o ruku. „Ono to vzniklo, když jsem byl chlastat s klukama. Vrátil jsem se až druhej den k večeru. No a abych měl doma klid, tak jsem jí řekl, jestli si mě vezme,“ prohlásil bez obalu Martin. „To nebylo zrovna moc romantický...,“ komentuje netradiční pojetí zásnub zaskočená Magda. Na ukázku z pořadu se podívejte ve videu. ■