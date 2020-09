Sexy košilka s pořádným výstřihem. Lucie Benešová (46) je pořád pěkná šťabajzna

Lucie Benešová Video: archiv FTV Prima

V jedné ze scén se Benešová objeví jen v sexy košilce s pořádným výstřihem. V této svůdné poloze jí nápadník kreslí portrét.

„Trošku mě zaskočilo, že se Róza najednou takhle spustila. Není to vždy příjemné, obzvlášť když se lidé neznají. Na druhou stranu je to práce a nedá se nic dělat. Ale s Petrem to bylo fajn. V kostymérně jsem si řekla, že chci na sebe víc vrstev, protože vždy, když se točí nějaká lechtivější scéna, tak se musí dát něco svlékat. Mazaná herečka si tak dá na sebe několik kousků oblečení, aby neskočila před kamerou v podprsence. To jsem udělala,“ smála se Benešová. Portrét jí ale ve skutečnosti nenakreslil herecký partner.

„Bylo to tak, že jsem svoji fotku dala našemu rekvizitáři a ten podle toho namaloval obrázek.“ Petr Štěpán byl koneckonců rád, že to kreslení jen hrál.

ČTĚTE TAKÉ: Drsné výhrůžky smrtí nové hvězdě Slunečné. Musela zasahovat policie, navrhla jí ochranu

„Já, kdybych maloval portrét nějaké ženy, tak bych ji tím obrázkem spíš urazil. Musím říct, že ten, kdo to maloval, to opravdu trefil hezky,“ míní herec. Lucie souhlasila, že se portrét opravdu povedl, ale paní jí bohužel neříká. Zatím. „Chtěla jsem ho domů, ale nedali mi ho, tak to zkusím ještě jednou a třeba se zadaří,“ uzavřela se smíchem herečka. ■