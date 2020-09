Ani po pátém potratu se manželka (45) Jamieho Olivera nevzdává: Touží po šestém dítěti

Jamie Oliver s manželkou Jools Profimedia.cz

Ačkoliv mají velkou rodinu, manželce slavného kuchaře Jamieho Olivera (45) to nestačí. Po pěti dětech a čtyřech potratech bohužel před nedávnem znovu přišla o miminko . Ještě se ale nevzdává a touží po dalším potomkovi. A to i přes to, že má Oliver pocit, že je na další potomky až příliš starý.

„Jools úplně šílí z toho, jak moc chce další dítě,“ řekl o své ženě v podcastu Joa Wickse. „Je to určitě zajímavé, ale má to tak. Je to její největší sen a to, co ji činí šťastnou. Miluje být matkou a já jsem za to vděčný, ale myslím si, že v 45 jsme tak trochu na hraně,“ přiznal.

Jools a Jamie mají krásné dcery Poppy (18), Daisy (17), Petal (11) a syny Buddyho (9) a Rivera (4). V červenci se Jools v podcastu Made By Mammas svěřila, že během karantény opět potratila. Byl to třetí potrat od narození nejmladšího syna Rivera.

„Byl to celkem pátý potrat. O dvě jsem přišla ještě před Riverem, to bylo v raném stádiu,“ přiznala s tím, že poslední dva potraty přišly v šestém týdnu těhotenství. „Naučila jsem se to tolik neprožívat. Zatímco ostatní jsou z toho špatní, já ne, protože mi to nedělá dobře.“

Poslední potrat byl pro Jools ale velmi nebezpečný. „Bylo to zlé. Myslím, že to byl můj druhý špatný potrat, takže moje rodina nechce, abych se dál snažila. Říkají mi, že bych měla být vděčná za pět zdravých dětí. Já jim rozumím, jsem pro ně velmi důležitá. Tak jim to někdy raději ani neříkám,“ doplnila a přiznala, že poslední potrat zatajila nejen sestrám, ale i matce. ■