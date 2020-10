Takhle tančí fešný ajťák ze Sestřiček: Na jevišti odhalí i vymakané tělo

Petr Ryšavý Super.cz

Na muzikál ovšem nezanevřel. My jsme se na něj byli podívat na zkoušce Rebelů v Hudebním divadle v Karlíně, kde hraje postavu Šimona, jehož ve filmu ztvárnil Jan Révai (46), který nyní dostal roli tatínka. Hodně si tam zatančí, což je pro něj na divadle poprvé. "Jsem rád, že to konečně přišlo. Těšil jsem se na to," svěřil nám Petr. Na to, jak mu to jde, se můžete podívat v našem videu.

Díky tanci si vymakal i postavu. "Pořádně jsme twistovali, abychom ten pohyb dostali do těla. Je fakt, že tady mám scény, kdy chodím jenom v tílku, tak člověk musí nějak vypadat a mít vypracované ruce. Doma cvičím i s vlastní vahou, kliky, dřepy a tak," upřesnil.

Pochvaluje si i zmíněnou seriálovou zkušenost. "Nadšený jsem z týmu i z toho, jak je o nás postaráno. To jsem nikdy nezažil," míní. A co říká na to, že bude teď vidět víc než jeho kolega z kapely? "My si to nijak nezávidíme, naopak si to přejeme, jsme životní kamarádi. Těžíme z toho oba dva, když má ten druhý zrovna tu vlnu nahoře," míní. ■