Rebelové byli kvůli koronaviru v karanténě: Režisér Filip Renč si myslí, že dění kolem nemoci je manipulace s lidstvem

"Zkoušeli jsme samozřejmě v rouškách, ale to představení jelo dál, protože jsme to nechtěli vzdát. Věděli jsme, že to lidi budou chtít vidět, budou chtít na kulturu chodit. Sám jsem byl v divadle pod žižkovskou věží a bylo narváno. Lidi jsou lační po divadle, po komunikaci, po kultuře. Je tady dobrá nálada a všechny nás to baví, ať máme nebo nemáme roušky," míní Renč.

Je ovšem možné, že diváci měli v létě menší strach, že by se mohli na akcích pod širým nebem nakazit, zatímco v uzavřených prostorách už by mohly obavy hlad po kultuře převážit, i když například v tabulce, kterou vydalo ministerstvo zdravotnictví, je návštěva divadla či kina jen středně velkým rizikem oproti jízdě městskou hromadnou dopravou nebo cvičení ve fitku.

"Do divadla se bude vždycky chodit. Lidi potřebují kulturu, nějaký sociální kontakt a zábavu, naději a oddech. Jaká budou opatření, neví ani nikdo z vlády. Nikdo neví vůbec nic. Ale lidi nemůžeme eliminovat z kultury," myslí si režisér.

Sám prý obavy nemá. "Dřív jsem je pociťoval. Ale já tomu moc nevěřím. Pořád si myslím, že jsme pod nějakým velením kohosi, koho ani neznáme. Infekce tady byly, vždycky tady budou, někdo nemocný byl a bude, někdo se vyléčí, někdo ne. Není to nic nového. Nevěřím informacím, které jsou dávány v médiích. Je to manipulace s lidstvem," domnívá se. ■