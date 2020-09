Autora (✝49) hitu, na který trsají všechny generace, našli mrtvého: Tři týdny po obvinění ze sexuálního útoku

Erick Morillo Profimedia.cz

Kolumbijsko-americký hudebník se proslavil v 90. letech hitem I Like To Move It, který vydal pod uměleckým jménem Reel 2 Real. Jako DJ získal několik ocenění.

Jeho rodina úmrtí potvrdila časopisu People. „Rodinou byl velmi milován a měl mnoho lásky na rozdávání,“ stojí v prohlášení.

Morillova smrt přišla necelé čtyři týdny poté, co byl v Miami zatčen a obviněn ze sexuálního útoku. V pátek měl stanout před soudem. Obvinění vznesla jeho kolegyně DJka, na niž to měl ve svém domě v prosinci 2019 údajně zkoušet.

Podle policejních záznamů měl s dotyčnou hrát na soukromé akci, poté se měli odebrat do jeho domu na skleničku. Během noci mělo dojít k incidentu, který dotyčná nahlásila.

Morillo obvinění popřel a do poslední chvíle spolupracoval s policií. ■