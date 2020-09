Na nádraží ve slipech a bez koruny: Miroslav Etzler otevřeně o tom, jak se dostal do Bohnic

Miroslav Etzler Foto: Teki Shine/TV Prima

O minulosti Etzler mluví otevřeně, nezastírá, čím si prošel. V 7 pádech Honzy Dědka herec známý ze seriálu Pojišťovna štěstí nebo ze show Tvoje tvář má známý hlas popsal, jak se před lety v bohnické nemocnici ocitl.

„Dostal jsem honorář za televizi, tehdy se vyplácely na pokladně v hotovosti. Jel jsem do Brna, potkal jsem tam na nádraží kluky bezdomovce a slavil jsem s nimi. Pak tma. Pak Hlavní nádraží v Praze, ve slipech bez koruny. Byl podzim, asi jedenáct dopoledne. Šel jsem kolem nádraží, došel jsem k Vltavě a tam byla poliklinika. Říkal jsem si, že jestli je v ní psychiatrie, půjdu tam. Psychiatrie tam byla a v ní úplně plná čekárna. Tak jsem si tam v těch slipech sedl. Sestřička mě vyzvala, a pak už jsem v lékařském plášti jel do Národního podat výpověď a nastoupil jsem do Bohnic,“ svěřil Etzler.

Léčbu prý zprvu tajil, později ale pochopil, že je lepší to říct - lidé ho pak nezvou na skleničku. ■