Hvězda Národního Taťjana Medvecká: Má strach z koronaviru v divadle?

Taťjana Medvecká promluvila nejen o strachu z koronaviru Super.cz

"Na rozdíl od mnohých, kteří toho nečekaného volného času dokázali využít i pracovně, já ne. Herečka ve výslužbě si těžko bude hrát doma představení. Tam se ukázalo, jak jsme my herci strašně závislí na našich divácích. Vzdala jsem i jakékoli projekty na sociálních sítích, protože v mém případě by to bylo kontraproduktivní," mávla rukou Medvecká.

"I po konci nouzového stavu byli lidé ještě vylekaní, spousta věcí se zrušila a já začala pracovat až někdy v červenci, když jsem už předtím někdy v březnu slíbila spolupráci s mladými filmaři. A přiznám se, že další nabídky jsem i odmítala. Nechtělo se mi, když bylo krásně, byly prázdniny a měla jsem být zavřená někde ve studiu. Ale pracovala jsem na zahradě a údržbě domu, na kterou jsem neměla roky čas a zanedbávala to, takže jsem se nezastavila," přiznala.

Teď už je ale v plné práci. Kromě Kytice ji čekají další představení v Národním divadle. "Chtěla bych hlavně poděkovat divákům, kteří si nenechali vrátit vstupenky a podpořili nás. Třeba moje kamarádka lékařka mi řekla, že bych ji do Národního nedostala. Nechci agitovat a někoho přemlouvat, aby přišel. Každý si to musí rozmyslet sám. My diváky strašně moc potřebujeme, ale respektuji rozhodnutí každého, protože je to přece jen společný prostor," míní.

A má ona sama strach, že by se mohla nakazit novým koronavirem? "Vzhledem k tomu, že už jsem skupina senior 65+, jsem obezřetná. Do klubu bych teď asi nešla. Ale to ani předtím. A do divadla? Vzhledem k tomu, že mám sama v září asi dvacet představení, na která, doufám, snad přijdou diváci i v roušce či respirátoru, ani by nebyl čas. Ale kdyby čas zbyl, tak bych si vzala roušku a do divadla bych šla," uzavřela. ■