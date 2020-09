Anička Slováčková stále pokračuje v léčbě rakoviny: Čáry po ozařování a další dávky chemoterapie

Anička Slováčková pokračuje v léčbě rakoviny. Super.cz

"Veřejného vystupování jsme moc neměli, ale dělám na cédéčku, na které píšu spolu s Patricií Fuxovou, která je takovou mojí mentorkou, texty i hudbu. A z toho, že jsem mohla sundat tu paruku, jsem měla taky radost, protože v ní bylo děsné vedro. Říkala jsem jí pes, protože kamkoli jsem ji položila, vypadalo to, jako by tam seděla malá čivava," řekla nám Anička.

Slováčková stále pokračuje v léčbě rakoviny. "Teď bych měla skončit ozařování, jestli se nic nestane," svěřila a ukázala nám, stejně jako svým sledujícím na sociálních sítích, namalované čáry, které musí kvůli tomu mít po těle. "Je to jako solárko, ale jen na tahle místa. A nic příjemného to není," svěřila.

"Bylo by to docela husté abstraktní tetování. Ty čáry tam musejí být a smýt se nedají. I na Ordinaci jsme se je snažili různě zamaskovat. Těším se, až si to pořádně vydrhnu a už to tam nebude," dodala.

"Koncem října bych měla skončit i chemo, i když doufám, že to bude dřív. Ale asi ne. A co bude dál, to je ve hvězdách. Kupodivu jsem to přes léto zvládala líp, než jsem čekala. Větší návaly jsem mívala, když jsem k tomu ještě v zimě a na jaře brala hormony. Léto bylo celkem poklidné, i když teď je to trošičku horší, ale myslím si, že je to celkově únavou těla," míní.

Únavou se ale nenechá odradit od práce, na kterou se těší. Kromě zmíněné přípravy desky a natáčení seriálu jsou to divadelní představení, která se mají vrátit. "Do Hudebního divadla v Karlíně se vrací Sněhová královna, což je muzikál, ve kterém jsem začínala a je to moje srdcovka, pak samozřejmě moje láska Semafor. Ale hlavně jsem ráda, že už začala fungovat ta moje sólová dráha a nejsem vázaná jenom na divadlo," uzavřela. ■