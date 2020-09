Nestárnoucí slovenská herečka v karanténě zaháněla nudu jako většina smrtelníků. Její životní partner ale trpěl

Zdena Studenková o životě v karanténě. Super.cz

Nestárnoucí herečka se zdržela v Praze několik dní. „Využila jsem tuto možnost, abych tady strávila čtyři pěkné dny. Byla jsem s kamarády, kteří žijí v Praze, a užila jsem si to,“ říká herečka.

Studenková je činorodý člověk a nevydrží zahálet. V domácí karanténě využívala čas jako celá řada lidí. „Pekla jsem kváskový chleba a vánočky. Koupila jsem si vapku a vyčistila jsem si celou stometrovou terasu. Věnovala jsem se i sama sobě. Každý den jsem jezdila na spinningovém kole. Uklidila jsem všechny skříně,“ zněl výčet jejích aktivit během pandemie.

Člence Slovenského národního divadla velmi chybělo hraní. „Byli jsme zavření od března a otvíráme až v září. Moc mi to chybělo. Takovouto zvláštní situaci jsme nikdy nezažili,“ krčí rameny Studenková. „Po tom všem, co jsem v životě udělala a zažila, tak jsem jistým způsobem vyrovnaná. Pro mého partnera, který má zodpovědnost za svou kapelu, to bylo kruté. Hlavně když jsou to lidé, kteří žijí z toho, že jsou v souboru,“ připomněla Studenková svého partnera, který je kapelníkem úspěšné slovenské vokální skupiny Fragile.

Uplynulé období u nich sice zafungovalo negativně po ekonomické stránce, ale po té vztahové se žádné drama nekonalo. „Pro nás to nebyla změna. Jsme spolu dvacet šest let. U nás se nic nedělo,“ říká Zdena Studenková. ■