Tentokrát bude nepřehlédnutelná: Radka Fišarová se na jevišti objeví v sexy kostýmu a s bujným dekoltem

„Doufám, že se budeme opravdu moct vrátit do divadla. Jsem vděčná, že jsme měli někde možnost hrát s kapelou ten náš česko-francouzský šansonový program a že tam opravdu diváci přišli, za to jim děkuji. Doufám, že získají odvahu a přijdou za námi, protože tady probíhá zkoušení opravdu naplno, přestože nevíme, jaká situace bude, a doufám, že se vrátíme do toho našeho domácího prostředí, kde můžeme dělat radost,“ prozradila Radka, která se předvedla hned ve dvou kostýmech. V delším fialovém modelu a pak v odvážnějších přiléhavých šatech, ve kterých dá na jevišti na odiv svůj dekolt.

„Cítím se jako borůvka. Je to kostým k mé záporné roli, moc se na to těším, beru to jako hereckou výzvu a jsem ráda, že mám jiný prostor,“ svěřila se Radka, která v muzikálu Kat Mydlář hrála již před více než 9 lety. Od října se v Divadle Broadway představí jako nebezpečná a svůdná Žofie.

Přestože je Radka ráda, že se mohla vrátit do divadla, léto a prázdniny si se svým synem Oskárkem naplno užila. „Procestovali jsme Rakousko, byli jsme docela dlouho v zahraničí, dokud to šlo. Mohli jsme na chvíli zavítat do Slovinska, mám ráda cestování, dává mi to takový jiný rozhled, tak pokud to jde, tak za tím cestováním jdu, ale samozřejmě jsme jezdili i po Čechách. A s naší kapelou jsme natáčeli nové cédéčko, a tak doufám, že na podzim vyjde náš Krámek s nadějí,“ svěřila se zpěvačka, která se se synem chystá na nový školní rok. „Oskárek samozřejmě ví, že má před sebou pár dní do školy, ale těší se na děti a paní učitelku, ale já se na ten režim už taky těším,“ dodala zpěvačka.

