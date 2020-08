Co odpálilo skladatelovy neduhy? Manželka Jaroslava Uhlíře promluvila

Jaroslav Uhlíř Herminapress

Když se začátkem června objevila zpráva, že se ztratil Jaroslav Uhlíř (74), fanoušky populárního skladatele a zpěváka to velmi vyděsilo. Uhlíř tehdy nezvedal telefon a nebylo jasné, kde se nachází. Naštěstí se krátce po zveřejnění zprávy našel v centru Prahy. Jeho žena Helena nyní promluvila o tom, jak se autorovi hitů jako Není nutno, Dělání nebo Severní vítr daří.

Uhlířovo červnové „zmizení“ bylo následkem souhry několika aspektů. „Manžel je nemocný, je to ale záležitost i stáří. A to rušení koncertů kvůli pandemii mu vůbec nepomohlo a rozpad kapely také ne. Naopak, to ty jeho neduhy ještě odpálilo,“ řekla Aha! Uhlířová.

Teď už se snad blýská na lepší časy, kapela se dává dohromady a Uhlíř plánuje vystoupení. Spolu s manželkou se také podílí na vzniku kavárny v centru Prahy. Nacházet se bude v objektu domu pro seniory Život 90 a zaměstnávat má právě i seniory. „Manžel se na to moc těší,“ dodala Uhlířová s tím, že přípravy jsou v plném proudu. ■