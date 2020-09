Po půl roce se Jaroslava Obermaierová vrací do divadla: Jak trávila léto a poslední měsíce?

Jaroslava Obermaierová Herminapress

Herečka Jaroslava Obermaierová (74) tráví letošní léto skoro stejně jako v předešlých letech, kdy neměl nikdo o koronaviru ani zdání. Když je to možné, utíká na svou milovanou chalupu u Zruče nad Sázavou a do Prahy dojíždí jen za pracovními závazky, které už také zredukovala pouze na hraní v Divadle Broadway a natáčení seriálu Ulice. Prázdniny tráví ve společnosti svého syna Jardy a nového pejska, kterého si letos na jaře společně pořídili .

„Navštívilo nás tady v průběhu léta pár našich kamarádů z divadla, tak vždy něco dobrého uvařím nebo grilujeme. Zrovna včera mě vezl domů z natáčení Ulice můj seriálový syn Vašek Svoboda, tak jsme šli společně do lesa na houby. Už mám pár skleniček hub zavařených a usušených, také jsem zavařovala okurky a stihla jsem i marmelády,“ pochlubila se herečka Super.cz a zároveň si posteskla, co jí v poslední době bylo líto. „Víte, mrzí mě, že končí Tereza Bebarová v Ulici, protože jsme tam za těch 15 let opravdu něco jako rodina. Na place jsem se s ní a s Vaškem Svobodou potkávala nejvíce, ale to je život vždycky něco končí a něco začíná,“ dozvěděli jsme se od herečky.

„Už se také po té půlroční pauze těším opět na své kolegy, a hlavně na diváky. Už v září mě čekají oprašovačky muzikálu Mýdlový princ, který už hrajeme šestým rokem a je stále vyprodáno, a od října hrajeme Kvítek mandragory v Divadle Broadway. Tak doufám, že mám v hlavě všechny ty texty uloženy a na jevišti mi snad naběhnou,“ práskla nám na sebe herečka, která je také smířená s tím, že na letošní dovolenou u moře neodletí. Z cestování má stále obavy.

„Popravdě, bohužel kvůli letošní situaci, kdy se pořád nějaká nařízení mění, jsem se rozhodla, že letos dovolenou u moře vynechám. Ale letošní léto v Čechách je moc hezké, počasí vyšlo, takže to moře třeba vyjde příští rok,“ dodala závěrem herečka. ■