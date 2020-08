Josef Trojan o humbuku kolem fotek s Emmou Smetanou: Vlastně vůbec nevím, jak to vnímám

Josef Trojan Michaela Feuereislová

„Vlastně vůbec nevím, jak to vnímám. Občas se tomu směju, občas jsem z toho zoufalý. Zaprvé jsem to měl asi čekat, ale zadruhé to bylo zmedializované neskutečným způsobem,“ řekl v online talk show (Ne)blázni Tomáše Poláčka k snímkům, na kterých se s Emmou procházejí, povídají si, obejmou se, a následnému „humbuku“.

„To, že vyfotili nějaké fotky, je sice hezké, ale vůbec nikdo nezná můj background s tím člověkem. Nevědí o tom absolutně vůbec nic,“ řekl herec s tím, že „situace nepokračuje vůbec ničím“.

„Beru to sportovně,“ dodal Trojan.

Ve filmu Šarlatán si zahrál mladého léčitele Jana Mikoláška. „Byla to pro mě obrovská herecká příležitost a taky trošku záhada, že jsem ji dostal. Když jsem se na place rozhlédl kolem sebe a viděl tam všechny zúčastněné, kterých si vážím, říkal jsem si: Co tady dělám já? Byla to ale velká škola, a občas nepředvídatelně intenzivní,“ uvedl mladý herec ke své roli. ■