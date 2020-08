První vyjádření k noční procházce Trojana a Smetany: Co si o jejich debatě plné dotyků myslí její partner?

Jordan Haj se k fotkám pořízeným paparazzi vyjádřil. Foto: Super.cz / Profimedia / Expres: Tilen Vajt / Pavel Dvořák

Ten nyní jako jediný k situaci promluvil, ale své vyjádření shrnul do jedné věty. „Je to nesmysl,“ uvedl Haj pro Blesk.

Zpěvák, který se brzy objeví v show Tvoje tvář má známý hlas, dorazil v den premiéry do pražské Lucerny také, ale až během after párty, ze které jeho partnerka odešla se synem Ivana Trojana (56) a Kláry Pollertové-Trojanové do nedaleké ulice, kde se uvelebili na zídce a pokračovali v debatě v soukromí. Jordan pak opustil večírek necelou hodinu po svém příchodu, a pochopitelně bez Emmy, kterou zde nenašel. ■