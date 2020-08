Po slovech „je to nesmysl“ přišel Jordan Haj s delším vyjádřením: Zasáhla procházka Smetany a Trojana jejich manželství?

Emma Smetana a Jordan Haj Michaela Feuereislová

„Jak nás to ovlivnilo? Ta externí lživá informace nedokáže moc zasáhnout do reality,“ řekl Haj v rozhovoru. Svým vyjádřením se víc snažil vysvětlit, jak silné pilíře si v manželství za 12 let soužití vybudovali, než na svěřování se s pocity, které měl, když fotky jeho manželky a mladého herce obletěly česká média.

„Ve chvíli, kdy by se to tak dělo (zasáhlo do reality), což myslím, že se právě může dít mnoha lidem, co si třeba nejsou sami jistí svým světem a nežijou na něj tak napojení jako třeba my, na sebe navzájem i s přáteli, s rodinou, v tom vztahu a ta komunikace třeba v tom životě těch lidí není tak krystalická jako u nás doma, kde ke štěstí je, tak si dovedu představit, že najednou tady ten vnější zásah, kterej je strašně zákeřnej, když najednou někdo řekne, že něco nějak je, ale ty víš, že to tak není, tak je otázka, nakolik jako seš si ty jistá tím, jak věci jsou. A ve chvíli, kdy ty seš si jistá, jak věci jsou, tak vlastně se tě to nemůže doopravdy moc dotknout,“ rozpovídal se zpěvák v pořadu Showtime na CNN Prima News.

To, že se ho tato situace určitým způsobem zasáhla, ale nemůže popřít. „Může se tě to dotknout velice prakticky, že je ti najednou nepříjemný, že se jdeš projít kolem domu a zahlédneš někoho v křoví s foťákem, to je divný, ale je to divný pro každého,“ uzavřel Haj. Emma Smetana a Josef Trojan prozatím zarytě mlčí. ■