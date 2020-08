Drbna ze Slunečné se stala babičkou: Tohle je její malá láska

Regina Řandová Herminapress

Herečka Regina Řandová se před pár dny stala dvojnásobnou babičkou. Její syn Čestmír, který už s přítelkyní vychovává jednoho chlapce, do rodiny přivítal druhého kluka.

Moje malá láska Čenda, raduje se z vnoučka Regina Řandová

Jeho babička už s předstihem svěřila, že se bude jmenovat také Čestmír, v pořadí již čtvrtý. Syn Řandové je vnukem legendárního herce Čestmíra Řandy a jeho otcem byl Čestmír Řanda ml. který nedávno zemřel.

„Byl to otec mého syna a o zesnulých jen dobře. Opravdu se v tom nechci rýpat, protože už toho bylo řečeno a napsáno hodně. Žiju teď a těším se na vnoučátko, na hezké role a fajn lidi. Co bylo, bylo, a já se opravdu dívám hlavně do budoucna. A tam mě, alespoň doufám, čeká více toho dobrého,“ uvedla herečka před časem.

Řandová, kterou diváci mohou znát například ze seriálu Slunečná či jako dabérku Angeliny Jolie, spokojeně žije ve druhém manželství. ■