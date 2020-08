5 dietních tipů nejstarší sestry (41) z klanu Kardashian: Tohle jí pomáhá udržet si figuru po třech dětech

Kourtney Kardashian Profimedia.cz

Kourtney Kardashian (41) je i po čtyřicítce a třech dětech pěkná kost, jen co je pravda. Figuru má báječnou, a tak může rozdávat rady. Na svém blogu Poosh se o ně tedy ochotně podělila. Mrkněte se, co Kourtney pomáhá udržet se ve formě

Stanovte si reálný cíl

Podle Kourtney je to nejdůležitější věc, kterou si musíte vrýt do paměti, pokud chcete s dietou uspět. Stanovte si reálný cíl a zakomponujte do života zdravé návyky, ze kterých se postupně stanou zvyky. „Pokud vaše dieta vyžaduje plánování a přípravu jídla, zamyslete se, jestli na to máte vůbec čas. A pokud ne, rozmyslete se, jak to udělat, aby to fungoval přímo pro vás,“ radí nutriční poradkyně Kourtney Neeyaz Zolfaghari.

Vytvořte si malé návyky

Krůček za krůčkem. Abyste docílili změny, která potrvá, musíte na ní pracovat postupně a vytrvat. „Pokud jste někdo, kdo si ujíždí na sladkém, vaším cílem bude pracovat na snížení příjmu cukrů. Než abyste je vynechali úplně, začněte jedním dnem v týdnu bez cukru. Postupně z něj udělejte dva a tak dále.“

Snídaně šampiónů

Už naše babičky a maminky nám vštěpovaly, že snídaně je základ dne. A měla by opravdu stát za to. Kourtney radí, abyste z ní udělali hlavní jídlo dne a dobře si rozmysleli, jak svůj den nastartujete. „Snídaně by vždy měla zahrnovat dobrou dávku proteinů, zdravých tuků a sacharidů, které nám dodají energii, a vlákninu, která se postará o pocit sytosti.“

Držte se nákupního seznamu

Všichni dobře víme, že bychom neměli chodit nakupovat hladoví. Nakoupíme pak víc, než potřebujeme. Tomu se jednoduše vyhnete, když se budete držet nákupního seznamu. „Držte se také v části obchodu s čerstvými potravinami. Úplně se vyhněte regálům se zpracovaným jídlem,“ doporučuje.

Nebuďte na sebe tak tvrdí

Lidé, kteří u diety nevydrželi, si nejčastěji stěžují na to, že už je jednotvárné jídlo nudilo nebo neměli dostatek energie. „Když jsme až moc striktní, vytváříme si nezdravý vztah k jídlu, který nám pak zůstane. A také to může vést k nedostatečnému příjmu živin. Konzumujte širokou škálu potravin, přidejte na svůj talíř barvy v podobě ovoce a zeleniny. A především musíte dobře vědět, co jíte,“ doplnila Zolfaghari. ■