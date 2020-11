Plán Tomešové na třetí dítě? Starší děti si prý pořídila proto, aby se staraly o ty mladší

Michaela Tomešová o třetím dítěti Super.cz

„Jakékoli akce s dětmi jsou náročnější. Spíš tam chodíme kvůli nim,“ říká Míša.

Dlouho se prý nestalo, že by Tomešovi trávili čas bez dětí. Společné chvíle ve dvou jsou většinou dílem dlouhého plánování. „Jednou za pár měsíců si naplánujeme výlet do wellnessu jen ve dvou bez cizích,“ uvedla zpěvačka a herečka.

Děti si Tomešovi pořídili krátce po sobě. Další těhotenství prý není v plánu. „Každý se mě na to ptá. Neplánujeme další dítě. Jsem ale dost mladá na to, abych dělala definitivní rozhodnutí. Za pět let třeba změním názor a rozhodneme se jinak,“ říká Míša. Na dalšího potomka přijde čas prý až v momentu, kdy ty starší dvě děti budou samostatné. „Jsem hrozně vypočítavá. Ty starší děti jsem porodila jen proto, aby se staraly o ty mladší,“ vtipkuje Michaela Tomešová. ■