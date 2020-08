Dokonale zpevněné a opálené tělo: Ivana Jirešová v bikinách předvedla, jak se postaví na hlavu i na paddleboardu

Ivana Jirešová předvedla, co všechno zvládne na paddleboardu. Super.cz

Herečka Ivana Jirešová (43) je zase o trochu opálenější, protože má po druhé letošní dovolené v Řecku. Vyrazila na stejné místo , kde jsme s ní trávili prodloužený víkend i my. Opálení a figuru v bikinách nám předvedla na pláži na Ždáni, kde trénovala na závod v paddleboardu.

"Natrénovaná na zářijový závod zrovna nejsem. Na paddlu jsem ještě letos nestála, tak to bude náročné, zvlášť jízda ve čtyřech mi dala zabrat," svěřila Ivana, která se zúčastní exhibiční soutěže na Prague Paddleboard Cupu.

Zato nám ovšem ukázala, že na širší a stabilnější verzi prkna zvládne v pohodě i pozice z její milované jógy, včetně stoje na hlavě. "Jóga a paddleboard mají společné to, že nejdůležitější je zpevněný střed těla," vysvětlila herečka.

Trénovat na závody bude ještě i u moře. Chystá se do Chorvatska. "Bude to dámská jízda, jedu s kamarádkami a s dcerou a dalšími dvěma puberťačkami. Tak mi držte palce, ať to přežiju v psychickém zdraví," smála se Ivana. ■