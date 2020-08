David Beckham Profimedia.cz

To, co má na hlavě v následujícím videu, ovšem určitě nikoho do kadeřnictví nenažene. Spolu s Jamesem Cordenem natáčeli další skeč do pořadu The Late Late Show a na jeho konci se převlékli do bílých obleků, nasadili paruky z osmdesátek a připomněli tím typický look ze seriálu Miami Vice.

ČTĚTE TAKÉ: Vlasatý mladíček, vyholený drsňák i vysmátý blonďáček: 6 podob módního chameleona Davida Beckhama

V celém nesestříhaném vtípku, který spolu umělci natočili, se vydali na hodinu spinningu, kde James pustil píseň Wannabe od Spice Girls a nutil Davida i zpívat. Později se vydali i na box, kde se samozřejmě Beckham ukázal bez trička, ale bez toho by to ani nebylo ono. ■