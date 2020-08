Po záplavách, které mu zničily penzion, řádily u Petra Jandy opět živly: Podívejte se, jakou škodu natropila vichřice

Petra Jandu postihlo další řádění živlů. Michaela Feuereislová

Když meteorologové vydají nějaká varování, jako první by si je měl brát k srdci zpěvák a lídr kapely Olympic Petr Janda (78). V červnu ho přívalové deště na Moravě stály statisíce. Valící se voda zaplavila sklep i garáž, strhla zeď a zničila příjezdovou cestu k jejich rodinnému penzionu Niva v Bílých Karpatech.

Tentokrát bouře na začátku týdny řádila v okolí jeho pozemku ve Stříbrné Skalici, kde má dům, nahrávající studio a ve vedlejším domečku na zahradě bydlí i jeho dcera Marta Jandová (46).

Zpěvák byl doma, když živly udeřily. Blesk střídal blesk a jeden z nich udeřil do devadesát let starého obrovského dubu na jejich pozemku. Strom to rozčíslo vedví a část kmene spadla přímo na plot a vedení elektřiny. Proud nešel v celé vesnici.

Takhle penzion Petra Jandy poničila povodeň. Voda strhla zeď a zaplavila sklep, garáž i dvůr.

archiv P. Jandy

Štěstí v neštěstí bylo, že strom spadl směrem ven a nikoliv dovnitř na pozemek, takže to rockera bude stát jen opravu zmíněného plotu. "Tentokrát se skoro nic nestalo a hasiči to uklidili," řekl Super.cz Petr Janda. Hudebník měl obrovské štěstí. ■