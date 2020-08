Plánovali dítě a svatbu, teď přiznali rozchod! Krásná Miss Kubíčková a Vojta Drahokoupil už netvoří pár

Kristýna a Vojta se rozešli. Michaela Feuereislová

A to ještě před měsícem o comebacku básnil. "Je to sbírání životních zkušeností. Začali jsme spolu opravdu mladí, teď jsme ve věku, kdy se to láme, člověk si uvědomuje ty správné hodnoty, vztah hezky krystalizuje. Brzy chceme i dítě. I když já jsem staromódní, tak chci nejdřív svatbu, a potom dítě. Uvidíme, jak to půjde," řekl Drahokoupil na Terasách Harfa.

Vojta Drahokoupil a Kristýna Kubíčková ještě nedávno vrkali jak dvě hrdličky.

Super.cz

Nyní ale mluví jinak. Vztah se rozpadl. A to prý nezvratně. " Nejsme spolu," řekl Super.cz Drahokoupil na otevření nového barber shopu v pražské Libni.

"Myslím, že nyní už je to definitivní. Oba jsme se shodli na tom, že bude lepší si jít každý svojí cestou. Rozchody, návraty, hádky. Neklapalo to, máme na život rozdílný pohled," dodal zpěvák. ■