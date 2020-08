Další role v romantické komedii. Neuzavře se oceňovaná herečka Petra Hřebíčková v jedné škatulce?

Zabředla Hřebíčková v romantických komediích? Super.cz

V poslední době točí Petra Hřebíčková (40) spíše filmy lehčích žánrů. I my jsme ji potkali na natáčení romantické komedie Matky, kde se, jak už název napovídá, zhostí role maminky.

Ptali jsme se jí, jestli se netouží vymanit z této škatulky. „Asi bych si ráda natočila něco dramatičtějšího. Nejde ale jen o žánr, ale jde o to, jaký by byl scénář,“ přiznala se herečka, která náročnější role dostávala spíše v divadle: „Uvědomila jsem si, že šestým rokem už divadlo nedělám a docela se mi stýská.“

Sympatická blondýnka, která se naposledy objevila v komediích Příliš osobní známost či Štěstí je krásná věc, si je ale zjevně vědoma svých kvalit a věří, že to, co má přijít, přijde a nebude se nikomu nutit do přízně. „Nikoho přesvědčovat nebudu. Ať se přesvědčí sami,“ uvedla s úsměvem Petra Hřebíčková. ■