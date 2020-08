Takhle ji fanoušci neznají: Céline Dion (52) předvedla přednosti v pekelně sexy brnění

Céline Dion Profimedia.cz

Popová diva neváhá obléknout nejrůznější modely slavných návrhářů, i když se občas nechá možná až příliš unést. Speciálně si pak libuje v těch kratších, v nichž mohou vyniknout její přednosti. Občas se tak stane, že toho ukáže víc, než by chtěla.

Ačkoliv by zpěvačce fanoušci velmi přáli najít lásku, čtyři roky po smrti manžela Reného Angélila (✝74) zůstává stále single. Lásce se však bránit nehodlá.

„Jsem teď single, ale to neznamená, že nikoho nenajdu. Pokud ano, bylo by to skvělé. Pokud ne, tak to taky bude skvělé. Nic nehledám, ale když to přijde, poznám to. Kdybych momentálně někoho měla, řekla bych vám to, protože jsem jako otevřená kniha celý můj život,“ rozpovídala se o soukromí na konci loňského roku v pořadu Andyho Cohena.

Loni se také spekulovalo, že zpěvačka randí s nejlepším kamarádem, tanečníkem Pepem Muñozem. Céline sama však uvedla na pravou míru, že jsou s Pepem jen blízkými přáteli. ■