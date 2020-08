Bříško schovávala pod volnými šaty: Kristýna Boková je potřetí těhotná. Promluvila i o potratu

Kristýna Boková bude mít třetí dítě. Herminapress

Těhotenské bříško herečka skrývala pod volnějšími šaty už na premiéře filmu Bourák, kde hrála jednu z hlavních rolí po boku Ivana Trojana. Těhotná byla už při natáčení, kde zvládla i náročné taneční choreografie, ale v tu chvíli ještě neměla ani tušení, že čeká další dítě. Zjistila to až krátce po něm.

Trailer k filmu Bourák. Během natáčení už byla Boková těhotná.

"Na natáčení jsem to ještě nevěděla. Takže jsem tam občas něco zapíjela, což se někdy maminkám děje, když ještě nevědí, že jsou těhotné. Ťukám na každé dřevo, že to snad nevadí. Během natáčení jsem byla těhotná ještě jednou, ale potratila jsem. To bylo těžké," svěřila otevřeně v rozhovoru pro deník Právo.

"Možná někdy šokuji okolí, protože jsem schopná otevřeně říct, co se mi stalo. Mám pocit, že tím ve mně té bolesti ubývá. Poradil mi to i můj muž. Byla to první zkušenost s takovou věcí a já nevěděla přesně, jak s ní naložit. Na jednu stranu jsem nechtěla obtěžovat svoje okolí, ale manžel mě povzbudil, ať si to nenechávám pro sebe. Ať se smutkem nebrzdím, nechám ho sebou projít ven a dám pryč. A pomohlo to," pokračovala.

"Tím, že jsem to ventilovala, jsem zjistila, že se to děje mnoha ženám. Jen o tom mlčí. Každá druhá má podobnou zkušenost, a ještě horší než já, takže jsem se pak i styděla. Poznala jsem ženy, co ještě neměly děti, a potraty se jim opakovaly. Nebo potratily později než v prvním trimestru. Najednou si člověk řekne, že to není tak strašné. Příroda prostě selektovala a přišla řada na mě. Přijít v čase, kdy jsem byla vyčerpaná a v nepohodě, by asi pro miminko nebylo dobré," uzavřela herečka. ■