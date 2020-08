Autor textu poslední písně Karla Gotta se oženil: Takhle to novomanželům slušelo

Petr Harazin s manželkou Agátou Foto: Instagram kapely NEBE

Před časem se zpěvák havířovské kapely NEBE Petr Harazin nechal dobrovolně zavřít to protialkoholní léčebny a od té doby, co abstinuje, se mu daří skvěle .

Na instagramovém profilu jeho kapely proběhla dokumentace jeho svatebního dne s nyní již manželkou Agátou. Pochlubili se i společnou fotkou s prstýnky. „Tak nám do toho dneska Petr s Agátkou jako první z naší party praštili. A my jim za celé Nebe přejeme hodně štěstí do společného života,“ napsali ke snímku kolegové s kapely.

Petra jsem zastihli den po velké události při úklidu po veselce. „Strašně dlouho jsme všechno poctivě plánovali a připravovali. Chtěli jsme mít venkovskou svatbu a našli jsme v Kozmicích u Hlučína magické místo, na které jsme přijeli a okamžitě věděli, že se tady vezmeme. Velký den se pak odehrál bez sebemenší chyby, bylo to dokonalé, měli jsme úžasné jídlo, pití, kapelu, rodinu a přátele a byl to dokonalý den, večer a noc, kterou jsme zakončili po čtvrté hodině ráno, kdy odpadli poslední tanečníci," uvedl pro Super.cz s úsměvem hudebník.

ČTĚTE TAKÉ: Petr Janda provdal dceru Elišku. Hezčí svatbu jsem v životě neviděl, řekl dojatě

Mezi svatebními hosty samozřejmě nechyběli členové kapely, ale popřát novomanželům přišel i kuchař Přemek Forejt, známý jako porotce kulinářské soutěže MasterChef.

Karel Gott a Charlotte Gottová - Srdce nehasnou

Supraphon

Harazin mimo jiné napsal text k poslední pínsi Karla Gotta (✝80) s názvem Srdce nehasnou. ■