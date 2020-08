Helena Houdová šla do plavek a promluvila o bolesti ze sexuálního zneužívání

Helena Houdová Foto: Instagram H. Houdové

Na rituálech se zabývají tématy jako láska, vztahy a sex. Houdová žije na Bali a nyní se pochlubila svou štíhlou postavičkou v plavkách. A samozřejmě přidala i nějaká ta alternativní moudra. Bývalá misska nedávno prozradila, že byla v dětství sexuálně zneužívaná, a že nenáviděla svou účast na světové soutěži krásy Miss World.

A jak se Helena cítí nyní? Prý se musí naučit žít s bolestí.

„Jako koučka držím nekonečný prostor pro bolest druhých. Ale pro sebe? Pro sebe je to jedna z nejnáročnějších věcí v mém životě. Protože, když jsem jako dítě byla zneužívána, bolelo to. A já odešla z těla, abych to přežila. A pokaždé, když se bolest ukáže, je to pro mě spuštění stejných ochranných mechanismů. A já už nechci, nechci dál žít mimo své tělo ani v momentech, kdy je těžký zůstat. Ono se pak blbě cítí, což je super s bolestí, ale už míň s láskou nebo potěšením,“ nechala se slyšet kráska.

Houdová teď plánuje se svým tělem navázat láskyplnější vztah naplněný ještě hlubším zdravím a potěšením. Držíme jí v redakci palce! ■