Takhle vypadají její prsa po vyjmutí implantátů: Britská hvězdička odhodila horní díl bikin

Charlotte Crosby Profimedia.cz

Stejně jako před pár dny nafotili paparazzi Ritu Oru, ani Charlotte se jejich objektivům nevyhnula. Na jachtě, kde byla spolu s kamarády a svým novým přítelem Liamem Beaumontem, se vystavovala sluníčku bez horního dílu bikin a dala tak na odiv své už zase přírodní poprsí.

Charlotte měla do loňského roku zvětšená prsa, ale vzhledem k silným bolestem, které u ní přetrvávaly několik týdnů, musela jít pod nůž a implantáty jí byly ze zdravotních důvodů vyjmuty.

Už v roce 2017 se Charlotte rozpovídala v pořadu This Morning o svých úpravách obličeje i prsou. „Mám udělané rty, nos a nechala jsem si upravit i moji symmastii, s níž jsem se už narodila. Je to něco, co mám po své matce, která ji má taky. Jde o prostor mezi prsy, který je spojený a nemá tu klasickou mezeru, také se tomu říká uniboob.“

Normálně se deformace stává u občas u poprsí zvětšeného plastickou operací, ale u Crosby šlo o vrozenou vadu. Na operaci šla i kvůli tomu, co zažívala na sociálních sítích, kde jí stále někdo psal, že má špatnou plastiku a zdeformovaná prsa. ■