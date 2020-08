Blanka Matragi unikla z místa zkázy jen o pár minut: Takto vypadá její ateliér v Bejrútu

Takto výbuch poničil její ateliér. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Instagram B. Matragi

Velmi poškozen je ale její ateliér. Matragi děkuje osudu, že v době neštěstí ona ani nikdo z jejího týmu nebyl v ateliéru.

„Když se to stalo, zrovna jsem byla u kadeřníka, kam chodím velmi málo. Možná mě to zachránilo, protože jsem se nezdržovala v ateliéru, který byl velmi poškozen,“ svěřila se Super.cz návrhářka, kterou jsme zastihli zrovna v jejím salonu, kde s manželem Makramem a kolegy uklízí škody.

„Teď je tady tým lidí, kteří opravují obrovskou spoušť. Jedna velká skleněná stěna se vysypala do ateliéru, kde se normálně pracuje,“ popisuje Blanka a jedním dechem dodává: „Mnohdy zde až do večera pracujeme nad výšivkami. Bylo to jen pár minut před výbuchem, co jsme odsud odešli.“

Za čtyřicet let života v Libanonu zažila Matragi již mnohé od válečných konfliktů přes teroristické útoky. I tak ji včerejší událost vyvedla z míry. „Jsem v obrovském šoku. Nikdo z nás sice není zraněný, ale likvidujeme škody. To neštěstí zasáhlo všechny v Bejrútu,“dodala. ■