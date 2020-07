Ženě ukradli plyšáka s hlasem zesnulé maminky: Ryan Reynolds za něj nabídl odměnu přes sto tisíc. Takhle to dopadlo

Ryan Reynolds Profimedia.cz

Soriano a její snoubenec se stěhovali, když jim někdo odcizil z příjezdové cesty batoh, v němž měli nejen doklady, osobní věci a drobnou elektroniku, ale především plyšového medvěda, který byl pro Maru velmi důležitý.

V mluvícím plyšákovi byl totiž nahrán hlas její zesnulé maminky, která loni podlehla rakovině. „Méďa byl mojí poslední vzpomínkou na maminku, kdy mluvila normálním hlasem. Když šla do nemocnice, její hlas se změnil, zeslábl, už jsem ho nepoznávala,“ sdělila Soriano CBC.

Any help appreciated pic.twitter.com/infn9Gyi2K — mara soriano | MAMABEAR IS HOME! (@drawmaradraw) July 26, 2020

„Jsem z toho zničená, úplně mě to sebralo. Ten medvěd je vzpomínkou na domov. Obsahuje zprávu ve filipínštině. Říká miluji tě, ale v mém rodném jazyce, je tedy velmi unikátní. Opravdu chci jenom najít svého medvěda. To je to jediné, co mě zajímá,“ sdílela na Twitteru. A právě toho si všiml i Reynolds.

„Vancouver: Dám pět tisíc dolarů tomu, kdo Maře vrátí toho medvěda. Nebudu se na nic ptát. Myslím, že všichni potřebujeme, aby se méďa vrátil domů,“ vzkázal představitel Deadpoola u přesdíleného postu.

Vancouver: $5,000 to anyone who returns this bear to Mara. Zero questions asked. I think we all need this bear to come home. https://t.co/L4teoxoY50 — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) July 25, 2020

A opravdu to vyšlo. Medvěd se vrátil majitelce, která se o radostnou novinku podělila se sledujícími. A sdílel ji i nadšený Reynolds. „Díky všem, kteří hledali všude možně. Tomu, kdo medvěda vzal, děkujeme, že na něj dal pozor. Vancouver je úžasný,“ napsal herec.

In happier news... thank you everyone who searched high and low. To the person who took the bear, thanks for keeping it safe. Vancouver is awesome. #FoundMarasBear https://t.co/X7FlyiR89P — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) July 29, 2020

„Jsem unešená z toho, jak se celý Vancouver semkl. Díky, že jste mi dali naději,“ poděkovala Mara v příspěvku, v němž označila i Reynoldse. Jak se z nalezení medvěda, po němž pátralo doslova celé město, Mara radovala, můžete vidět v dojemném videu níže.