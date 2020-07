Partnerku a dceru si konečně Petr Nedvěd přivezl z porodnice.

Minulý pátek přivedla Nicole Volfová na svět dceru Naomi a Petr Nedvěd se tak dva roky před padesátkou stal otcem. Ve středu si hokejový velikán své dvě lásky přivezl domů a my jsme ho zastihli krátce po příjezdu. Jiří Čeladník

Už jsi dokázal zpracovat všechny emoce spojené s příchodem dcery na svět?

Je to překrásný pocit euforie. Holky dneska přijely domů. Jsou už dvě hodiny doma a já jsem se na to opravdu moc těšil. Připravil jsem jim překvapení.

Co je doma čekalo?

Krásně jsem jim to vyzdobil. Byly balonky, kytičky.

Plánoval jsi být od začátku u porodu?

Původně jsem nechtěl. Diskutovali jsme o tom, jestli tam Nikča nechce spíš svoji mámu, která má s takovou situací přece jen větší zkušenosti. Přítelkyně ale trvala na mé přítomnosti a jsem rád, že jsem tam byl. Byl bych ošizený, kdybych tam nebyl. Doporučoval bych to každému tatínkovi. Do určité míry se dostaví i respekt vůči ženě. Žádný porod není pro ženu příjemný a o to hlouběji smekám klobouk před každou maminkou.

Porod se prý zkomplikoval…

Nikča měla bezproblémových devět měsíců, ale o to víc si vytrpěla porod.

Proč je pustili z porodnice až nyní?

Všechna miminka po porodu hubnou. I naše malá úplně nenabírala, což se ale nakonec napravilo. Obě jsou zdravé a je to příjemnější je tady mít než dojíždět do nemocnice. I když servis v Podolí byl perfektní, tak se těšily domů.

Už se dá poznat, komu je Naomi podobná?

Je ještě hodně brzo tohle říct. Ale spíš doufám, že bude po mamince. Vzdávám se bez boje. (směje se)

Ve vaší domácnosti žijí ještě dva pejskové. Jak reagovali na příchod nového člena?

Zatím jsem je dal k mojí mámě. Brzy si pro ně pojedu a dojde na seznámení. Chceme nastavit co nejdřív takový režim, abychom si všichni zvykli. Pejsky jsem odvezl i díky zmíněné výzdobě. Náš malý buldoček by během pěti minut zlikvidoval výzdobu. Ten by řádil.

Petře, do jakých činností se budeš zapojovat? Zvládneš i přebalování?

Samozřejmě pomůžu se vším, co bude potřeba. Malá večer příliš nespí, spíš spinká přes den a večer hýří. Tak se budu snažit uspávat. Zatím mám velmi malou zkušenost, ale věřím, že pokud se člověk dostatečně snaží, vše se podaří.

Dáváš si teď pauzu od práce, aby ses mohl věnovat rodině?

V práci stále čekáme na vývoj situace. Nemá smysl předbíhat. První turnaj v rámci Euro Hockey Tour, který jsme kvůli koronaviru neodehráli ve Švýcarsku, měl být v Brně, ale zatím to nevypadá, že k jeho odehrání dojde v termínu. Až pak budou další zápasy, Moskva a Stockholm.

Vůbec netušíme, co se v našem oboru bude odehrávat. Zatím jsme v pohotovostním režimu. Extraliga nezačala a NHL nemá smysl sledovat. Další sezóna bude začínat daleko později. ■