Bude se díky roli Šimona v Rebelech svlékat jako Révai? Tenhle herec prý s nahotou nemá problém

Roman Tomeš promluvil o své roli v připravovaném muzikálu, který se musel odložit. Super.cz

„Když byla premiéra Rebelů, tak mi bylo třináct. Tehdy jsem se zamiloval do Zuzky Norisové a vždycky jsem si přál se s ní potkat. To se mi tady nesplní, ale hraje tady Honza Révai. Takže se mi můj sen částečně splní,“ nechal se slyšet zpěvák a jedním dechem dodal: „Já se na to představení strašně moc těším. Je tady skvělá parta mladých lidí. Věřím tomu, že nám tady bude dobře.“ Na premiéru si ale ještě počká...

V nové divadelní verzi si zahraje také sám Révai. Ten se nezhostí role hlavního hrdiny, ale zahraje si o generaci staršího tatínka Terezy.

Jak bude Roman vnímat jeho přítomnost na place? „S Honzou se známe mnoho let. Když byla čtená zkouška, tak za mnou přišel a říká: ’Romane gratuluji k roli. Konečně ses dočkal toho, že mě budeš hrát.’ Honza je připravený mi radit v rámci přípravy na roli, ale jinak se prý bude snažit mi do toho nezasahovat. Myslím, že ho budu přijímat jako mentora, on bude přece jen pořád ten legendární Šimon.“

Révai ve filmu často předvádí své svaly, a tak nás zajímalo, jestli to samé čeká i Tomeše. „Nemám problém s nahotou. Beru ji na jevišti jako kostým,“ usmívá se Roman, který se cítí ve formě díky péči o své syny. Mám doma dva prcky, a tak mám fitko denně doma. Jsem dost v zápřahu,“ říká tatínek synů Kristiána (3) a Jonáše (2). ■