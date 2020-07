I cvičitelka Hanka Kynychová během karantény přibrala. Do bazénu na své zahradě si vzala jednodílné plavky

Hanka Kynychová tráví léto doma u bazénu. Super.cz

Horkého dne jsme využili k tomu, abychom doma navštívili cvičitelku Hanku Kynychovou (52). Společně jsme se zchladili v jejím bazénu a probrali všechny novinky, protože jsme se dlouho neviděli. A zaujalo nás, že letos Hanka nevytáhla na koupačku bikiny, ale zvolila jednodílné plavky. Že by také o karanténě přibrala?

"Jsem normální ženská. A i když jsem denně cvičila, tak to nebyly tři hodiny, jak jsem zvyklá na hodinách s klienty, ale jen jedna. A k tomu ta pravidelná strava doma s dětmi... Takže mi vyskočila tři kila, ale už jdou zase dolů. A plavky vcelku jsou prý letos moderní. Ale mám tu i bikiny," smála se Hanka, která tráví léto v Praze a s rodinou se ani nikam nechystají.

"My stejně k moři jezdili spíš v září nebo v říjnu, i v Praze je u našeho bazénu krásně a můžu dvakrát denně odjet do fitka na svoje hodiny. Holkám to taky nevadí. Ty pojedou na tábor, takže si prázdniny bez rodičů užijí i tak. A já zase budu mít volno dva týdny bez nich, které využiju k vymýšlení nové kolekce sportovního oblečení," vysvětlila. ■