Hvězda seriálu Prolhané krásky odhalila prsa a těhotenské bříško na fotce v krajkových kalhotkách

Sasha Pieterse Profimedia.cz

Čtyřiadvacetiletá blondýnka se pochlubila pořádným pupíkem a o kus většími ňadry v rámci výzvy, která v tuto chvíli koluje na sociálních sítích a zapojují se i slavné osobnosti. Jde o to přidat černobílou fotku s hashtagem výzva přijata a podpořit tak myšlenku žen, které podporují další ženy.

„I když už teď nemám dostatek spánku, užívám si každý moment. Během tohoto času plného změn jsem si obzvláště vědoma a mám v úctě ženskou sílu. Dívat se na to, jak se moje tělo mění pro to, aby mohlo vytvořit další život, je pro mě čirá radost. Milujte ženy kolem vás, a to vždy,“ vyjádřila se u fotky herečka.

Sasha svou radost z těhotenství netají, jelikož dlouhodobě bojuje se syndromem polycystických ovarií. S manželem se tak prvního potomka nemohou dočkat. „Jsem neskutečně vděčná, že se mi podařilo přirozeně otěhotnět vzhledem k mé diagnóze. Byla jsem z toho nervózní a čekala jsem, že to bude složitější. Je to požehnání, uvedla nedávno Pieterse časopisu People.

S manželem Hudsonem