Tohle vás pobaví: Princ William se svěřil, jaký nejhorší dárek dal manželce Kate. Nikdy na to nezapomene, smál se

Je to ale šprýmař! Princ William (38) na sebe během rozhovoru pro podcast stanice BBC Radio 5 Live prásknul, jaký nejhorší dárek věnoval své manželce Kate (38). Bylo to v začátku jejich manželství a jeden by hádal, že svou choť obdaroval například honosným šperkem z královské pokladnice. Ale William sáhl po úplně jiném druhu dárku.

„Dal jsem jí dalekohled,“ přiznal. „Nikdy nedopustí, abych na to zapomněl,“ smál se. „Bylo to na začátku manželství a řeknu vám, že to splnilo účel. Myslím, že v tu chvíli se do mě úplně zbláznila,“ vtipkoval.

„Zabalil jsem ho, byl opravdu pěkný. Snažil jsem se o tom sám sebe přesvědčit. Říkal jsem jí 'Podívej, jak je úžasný a jak daleko s ním vidíš.'"

Kate ale manželovo nadšení pro dalekohled nesdílela. „Koukala na mě, jako by říkala 'Je to dalekohled, co to s tebou je', nedopadlo to moc dobře. Upřímně nemám vůbec ponětí, proč jsem ho vlastně koupil,“ přiznal William nakonec.

Vévoda a vévodkyně z Cambridge se znají od vysoké školy. Vkus své ženy tak princ jistě mohl odhadnout lépe. Na druhou stranu měl alespoň štěstí, že už v té době byli svoji a nezvolil tento dárek například jako zásnubní. ■