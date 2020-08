Každý den mi někdo psal, že jsem hnusná a tlustá, říká britská hvězdička z reality show

Chloe Ferry Profimedia.cz

Pro magazín Closer uvedla: „Lidé na Instagramu mě nazývali hnusnou každý den, a to jen proto, že jsem veřejně známá a víc na očích. Snažím se to už ignorovat, ale je šílené připustit, že jsem si na to, že mi říkají že jsem ošklivá a tlustá zvykla tak, že je to pro mě normální, jako třeba nákup v sámošce,“ pokračovala Chloe.

S její psychikou to ale trochu zamávalo: „Stále se necítím úplně skvěle, mám dojem, že se mi všichni ti trollové usadili v hlavě.“

Když se Chloe proslavila v oblíbené britské reality show, začala tíhnout k estetické medicíne. Nechala si zvětšit rty, vložit výplně do tváří, zvětšit prsa, upravit nos a dokonce podstoupila liposukce a brazilský způsob nadzvednutí pozadí.

„Veřejně známá jsem se stala velice mladá a každý můj krok byl komentován na sociálních sítích. Jsem silná osobnost, ale probouzet se každý den do komentářů jako ´jsi tlustá, zhubni´ nebo ´měla by sis nechat udělat prsa´, vás donutí nad tím dumat a dokonce si i začít myslet, že mají ti lidé možná pravdu. Chtěla jsem to tehdy rychle vyřešit a skočila po možnostech estetické medicíny. Jak jsem si myslela, že potom tyhle komentáře utichnou, nemohla jsem být dál od pravdy.“

Z komentářů poté byla Chloe unavená a bylo pro ni těžké přidávat další fotky. Naštěstí našla zálibu ve cvičení a to jí pomohlo jak mentálně, tak i fyzicky a nyní už si z komentářů nic nedělá.

V květnu svým fanouškům oznámila, že shodila 13 kilogramů a konečně se cítí lépe a už to není tak, že by na sobě vše nesnášela, jako tomu bylo dříve. ■