Svým zevnějškem se živí i tři roky po narození syna. Půvabná modelka ale na dlouhé zahraniční cesty může zapomenout

Petrišková na přehlídce Beaty Rajské Super.cz

Už jsou to tři roky, co se Lucie Petrišková (32) stala maminkou. Zatím to nevypadá, že by finalistka soutěže Miss České republiky pro rok 2007 pověsila povolání modelky na hřebíček. I když už nepracuje v zahraničí tak často jako dříve, stále se prý touto prací uživí.