Cristiano Ronaldo ukázal celou svou početnou rodinku: Takhle si užíval s dětmi a sexy partnerkou na jachtě

Cristiano Ronaldo s rodinou

Cristiano využívá svého italského angažmá v klubu Juventus Turín a v zemi si dopřává dovolenou i se všemi čtyřmi dětmi. Cristiana Juniora (10) a dvojčata Matea a Evu má fotbalista díky náhradním matkám. Dvojčata se narodila už v době, kdy randil s Georginou, se kterou se jim o rok později narodila dcera Alana (2).

Šťastná početná rodinka spolu tráví čas na moři a podle snímků, které Georgina zveřejnila na svém profilu na Instagramu, to vypadá, že jim vzájemná láska jen kvete. Není to tak dávno, kdy sdílela snímek s prstenem, a rozpoutala tak debaty o možném zasnoubení. To dodnes nepotvrdila, ale radostnými snímky zahrnuje své fanoušky neustále.

Spaní se čtyřmi dětmi není jednoduché

Společnou rodinnou fotku zveřejnil na svém profilu i Cristiano, u něj se dočkala téměř 8 miliónů lajků. Vzhledem k tomu, že slavného fotbalistu sleduje 232 miliónů lidí, není se čemu divit. ■