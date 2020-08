Zásnuby v exotice? I přes nástrahy odjel Kazma s krásnou přítelkyní do afrického ráje

Andrea a Kazma na první společné dovolené po uvolnění opatření. Foto: archiv A. Kalousové

V době, kdy se spousta lidí rozhodla zůstat kvůli koronavirové pandemii raději ve vlastní zemi, najdou se také jedinci, kteří jsou věrní zaběhnutému životnímu stylu. Do skupiny odvážlivců patří moderátor Kamil „Kazma“ Bartošek (35) s partnerkou Andreou Kalousovou. Profesionální provokatér a držitelka titulu Česká Miss World pro rok 2015 vyrazili na Zanzibar. Kvůli cestě do afrického ráje neváhali absolvovat deset tisíc kilometrů v náročnějších podmínkách.

Objevování nových zemí patří mezi oblíbené kratochvíle páru. „Já se vrátil z cesty kolem světa v rámci natáčení ONEMANSHOW těsně před vypuknutím pandemie, takže asi tři měsíce jsem neseděl v letadle,“ popisuje Kazma.

Dvojice pocítila, že se za uplynulého čtvrt roku způsob cestování změnil. „V letadle jsme museli mít roušky i plastové štíty po celou dobu letu, po příletu na Zanzibar nám měřili teplotu, všude jsou dezinfekce,“ popisuje Kazma, který ale zároveň oceňuje, že všichni dělají maximum. „Mám pocit, že pro nás tady v oblasti Tulia dělají maximum,“ doplňuje modelka.

Andrea a Kazma nelitují, že do exotiky vyrazili. „Potřebovali jsme vypnout, odpočinout si, něco málo popracovat, nabrat energii do dalších bojů, a hlavně si užít nějaký čas spolu, když ho v běžném provozu na sebe moc nemáme,“ říká moderátor, kterého čeká romantika v zanzibarském hotelovém resortu, který má české vedení.

Při pohledu na momentky z dovolené, kde si dvojice užívá o luxusního bazénu, či na pláži s pískem připomínající moučkový cukr by se dalo předpokládat, že by se Kazma mohl rozhoupat k vážnějšímu kroku a po letech vztahu posunout vztah s Andreou do další úrovně. Co on na to, dojde brzy k zasnoubení? „Asi vás zklamu. Zatím o ničem nevím,“ culil se Kamil Kazma Bartošek. ■