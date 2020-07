To je pohled! Anife Vyskočilová (46) vklouzla do plavek a pochlubila se pevným zadečkem

Anife Vyskočilová Foto: Super.cz/Instagram A. Vyskočilové

„Dnes bylo nádherné koupání v triglavské horské řece. Voda je čistá jako studánka,“ napsala Anife, která se u horské říčky nechala zvěčnit. Koupání si užívala v jednodílných béžových plavkách, ve kterých se nechala vyfotit zezadu.

Její štíhlé nohy a pevný zadeček by jí mohly závidět i o generaci mladší ženy. „Tu krásu nemůže pobrat jedna fotka, ale věřte, že to, co mám v mých očích a v hlavě, už mi nikdo nevezme,“ napsala z dovolené ve Slovinsku.

„Anife, závidím vaše pozadí, vůbec nekoukám na krajinku, jinak nejsem na ženský,“ napsala jí k sexy fotce jedna z fanynek. Další pochvalné komentáře na sebe nenechaly dlouho čekat, což Anife udělalo radost. ■