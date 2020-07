Dominika Gottová v bikinách mezi finalisty Muže roku: Provokovala i obřím výstřihem

Dominika Gottová se opalovala mezi finalisty Muže roku. Super.cz

To, že byla pozvána na soustředění finalistů Muže roku, brala Dominika Gottová (47) hlavně jako možnost příjemného relaxu. Na to, jen tak si lehnout na sluníčko nebo si zaplavat v bazénu, nemá prodavačka v masně normálně čas.

Možná i proto si ležící v bikinách na lehátku ani nevšimla, že právě těsně vedle probíhá focení dvanáctky finalistů v plavkách a také rozhovory, kde se dostala nechtěně do záběru. "Potřebovala jsem hlavně ten odpočinek, finalisty jsem si prohlédla až večer na přehlídce a už jsem si našla i svého favorita," řekla Super.cz.

To nás trochu překvapilo, protože jsme předpokládali, že se svojí slabostí pro dlouhovlasé rockery by ji mohl zaujmout leda tak Daniel Hůlka (52), který na akci také vystupoval. "O vlasech to není, líbí se mi i George Clooney (59) a ten dlouhé vlasy nemá," smála se Dominika, která se prý nikoho ani nechystala svádět, i když zvolila na večer outfit s obřím výstřihem. ■