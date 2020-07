Jsou jako sestry! Sabina Laurinová se pochlubila dcerou, která už oslavila 18. narozeniny

Sabina Laurinová s Valentýnou Michaela Feuereislová

Utíká to jako voda a z roztomilé holčičky už je dospělá žena. Sabinu Laurinová (48) si vyrazila do společnosti se svou prvorozenou dcerou Valentýnou. Místo jako máma a dcera vedle sebe vypadaly jako dvě sestry.

Valentýna, kterou má herečka se zpěvákem Josefem Vojtkem, nedávno oslavila 18. narozeniny a rozhodně už to není malá holčička. Dokonce svou maminku už lehce přerostla, a zatímco mnozí si Valentýnu pamatují jako blondýnku, s dospíváním se rozhodla změnit barvu vlasů a předvedla svou dlouhou kštici jako brunetka.

Sabinu Laurinovou, které dělá radost ještě holčička Maja, doprovodila starší z dcer na tiskovou konferenci Primy, kde herečka uvedla nový seriál Sestřičky Modrý kód, jehož bude hlavní hvězdou.

„Těším se na nový seriál Sestřičky, a to proto, že jsem v něm od začátku, tudíž letos bychom šli do páté sezóny, myslím, že v seriálu proběhly všechny lékařské diagnózy, které mohly, a jsem moc ráda, že diváci budou mít možnost se lépe seznámit a pohlédnout do osobních životů postav, které si oblíbili, a taky nových postav, které už se začlenily,“ svěřila se Sabina, která se na obrazovce objeví s řadou nových tváří.

Nově si v seriálu zahraje například Adéla Gondíková nebo Daniela Šinkorová. „Když už jsem měla pocit, že se mojí postavě Mery život zklidní a začne taková ta normální hezká doba, tak přijde jedna velká rozbuška a tou je Marek Němec, který se do seriálu vrací,“ svěřila s radostí Laurinová, která je ráda, že se mohla po pauze natáčení opět vrátit. ■