Po napadení ani stopy: Jak se cítí Vladimír Polívka poté, co ho na ulici brutálně zbili?

„Cítím se skvěle, napsalo se o tom strašně moc. Potkávám kamarády a ti mi říkají, že vypadám výborně a že čekali něco jiného. Nejsem zohaven. Měl jsem silný otřes mozku, to bylo na té věci nejnepříjemnější,“ řekl Super.cz herec s tím, že bližší informace o vyšetřování nechce poskytovat. „Rozhodnul jsem se, že veškeré informace zůstanou mezi mnou, policií, rodinou a psem.“

Polívka už opět naskočil do pracovního procesu. Má za sebou první dny na place seriálu Slunečná, jehož bude od podzimu novou posilou. Na obrazovce se objeví v roli embryologa Lukáše Vernera. „Můžu jen říct, že přijde udělat emoční paseku,“ svěřil Polívka, který nabídku do seriálu přijal rád. „Přišlo mi to jako vhodná chvíle. Pěkně to zapadlo a mě to těší, protože tam jsou všichni strašně milí, takže mě to vlastně ničím neuráží. A jestli to má takové kvantum lidí rádo a jestli je můžu potěšit svou přítomností, což si producenti myslí, tak v tom nevidím jakýkoli problém,“ řekl herec, který už se po zranění vrací i k divadlu.

„Hrál jsem ve Slavkově a teď budeme mít Hamlety se Shakespearovskými slavnostmi, což je v Ostravě. Snad to bude dobré a snad nás nechají hrát,“ doufá Vladimír, který naštěstí po otřesu mozku s naučenými texty nemá problém. „Když jsem byl v nemocnici, tak jsem nedokázal poskládat větu, to bylo opravdu nepříjemné. Pak jsem se začal cítit líp, o dost, a to poměrně rychle. Takže texty v hlavě zůstávají,“ dodal závěrem. ■