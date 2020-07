Exkluzivní fotky z oslavy narozenin miliardáře Karla Janečka a jeho snoubenky Lilie! Co si nadělili za dary?

Karel Janeček a Lilia Khousnoutdinova společně oslavili narozeniny. Foto: Archiv L. Khousnoutdinové

"Bylo to moc krásný, máme narozeniny tak blízko od sebe, že by to bylo hloupý slavit znovu za měsíc. Proto slavíme společně. Byla to také první větší oslava rozvodu," řekla Super.cz Lilia.

Dress code byl jasně daný. Pár své hosty poprosil o modely pastelových barev. Jasno bylo také, co se týče darů. Karel a Lilia si nepřáli hmotné dary, chtěli, aby přátelé věnovali svůj talent nebo květiny. Celý večer moderoval známý beatboxer En.dru, zazpívala Olga Lounová, zahrály kapely Vesna či De Facto. Další přátelé páru vystoupili s básní či zatančili.

ČTĚTE TAKÉ: Michal David slavil 60: Gratulace od premiéra Babiše, kancléře Mynáře i zásah záchranky

Věcné dary si nevyměnili ani Karel s Liliou. "Dárek? Co s hmotnými věcmi. Nejzajímavější, co si můžeme dát, je čas. Odcestovali jsme nedávno komplet se všemi dětmi na delší chvíli, to bylo moc krásné," dodala Khousnoutdinová. ■