Zpověď, ze které mrazí! Misska promluvila o vážných zdravotních problémech. Co se jí stalo?

Karolína Mališová přišla o vlasy. Foto: archiv K. Mališové

Netušila, co se děje. Krevní testy totiž dopadly dobře. Lékaři neměli odpověď. "Bylo to jednoznačně nejhorší období v mém životě. Miluju své vlasy. Je to pro mě to nejvíc, co mám a najednou jsem o ně začala přicházet. Nejhorší bylo, že mi nikdo nedokázal pomoci, říct, čím to je, proč se to děje. Lékaři v nemocnici mi dali kortikoidy, nic víc. A mě padaly vlasy dál a dál," řekla Super.cz Karolína, která se upnula k východní medicíně.

"Začala jsem chodit na akupunkturu a další různé zákroky jako karboxyterapii, mezoterapii a fyzioterapii. Paní doktorka Judita Halvová mi dala naději, řekla, že to zvládneme a já nyní už můžu říct, že jí nepřestanu být do konce života vděčná. Zachránila mi vlasy. Upřímně, kromě akupunktury, která je nebolestivá, to byly nejbolestivější zákroky, které jsem v životě zažila. Nikdy mě nic nebolelo tak jako toto. Ale stálo to za to. Až na jedno místo mám zase všude vlasy. Neumím popsat, jak jsem šťastná a konečně se nebojím o tom mluvit," prozrazuje Karolína.

"Půl roku jsem to tajila, nemohla jsem o tom mluvit, neustále jsem brečela. Nikdo, kdo to nezažil, si to neumí představit. Až nyní o tom dokážu mluvit veřejně. I proto, že to možná pomůže dalším ženám, které se trápí s podobným problémem," dodala Mališová.

Ta si je jistá, že za vypadávání vlasů může stres."Neustálý stres ze školy, státnice, pendlování mezi Opavou a Prahou, do toho snaha vypadat dokonale na sociálních sítích, prostě tělo řeklo dost. Dávalo mi to dlouho najevo třeba tím, že mě zničehonic strašně bolelo zápěstí, pak záda, kdy jsem týden chodila v předklonu, a pak mi začaly padat vlasy," dodala. ■