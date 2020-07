Dominika Mesarošová truchlí: Zemřel jí blízký přítel, fotograf. Snímek od něj má vytetovaný na ruce

Dominika Mesarošová má svou fotku od zesnulého fotografa vytetovanou na ruce. Herminapress

Fotograf, který se věnoval hlavně portrétním a ateliérovým snímkům, nečekaně skonal v pondělí. "Martin byl silný astmatik a bohužel z tohoto záchvatu se ho už nepodařilo zachránit. Je to hrozné. Byl nejen mladý, ale hlavně tak fajn chlap. Dost mě to vzalo. Je mi to líto, on si nezasloužil odejít, on ne," svěřila Super.cz Dominika.

Fotograf Martin Hlaváč

Mesarošová bude mít na Hlaváče věčnou památku nejen ve vzpomínkách, ale i na svém těle. Fotografii, kterou jí nafotil, si totiž nechala vytetovat na ruku. "Obrečela jsem to a zapálila za něj svíčku," uzavřela Dominika. ■