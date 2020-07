Monika Štiková (47) se pochlubila maminkou. Téhle dámě že je sedmdesát?

Monika Štiková s maminkou Foto: Instagram M. Štikové

Monika Štiková (47) se o víkendu provdala za o 27 let mladšího přítele Petra Biniase . Na svatbě nechyběla ani její maminka Jindřiška (70), s níž nevěsta s radostí zapózovala.

A protože maminka Moniky Štikové vypadá neskutečně mladě, skoro to vypadalo, jako by to byla její dcera či sestra. „S mojí úžasnou a krásnou maminkou,“ okomentovala snímek pyšná Monika, která je stále na nože se svými dcerami Ornellou (27) a Charlotte (23).

Monika Štiková v bizarním pořadu Štiky.

archiv FTV Prima

Ty jejího manžela Petra vůbec neznají a své matce nemohou přijít na jméno, což je oboustranné. O Ornelle se ostatně nedávno máma Štiková vyjádřila dost nevybíravě.

Monika se Super.cz pochlubila dokonce i svatební nocí, která proběhla ve třech. V hotelovém pokoji totiž nechyběl ani jejich pejsek.

„Naše noc proběhla ve třech, protože Amálka je pořád s námi a je úplný závislák. A tlumič vášní není. Je to génius a v tu pravou chvíli se odebrala pod postel,“ svěřila Super.cz Štiková, jež o sobě dávala vědět například v bizarní rodinné reality show Štiky. ■